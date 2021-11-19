Hangi Burç Erkeğinin Kaşları Çatıktır? İşte Son Derece Ciddi O Burç…
Fiziki açıdan belirleyici unsurlardan biri olduğunu yapılan son çalışmalar ile birlikte kanıtlayan burçlar, kişilerin badem gözlülüğünde sert bakışların kadar pek çok şeyi belirleyebiliyor. Sizde kaşları çatık burç erkeklerini merak ediyorsanız işte size detaylar...
Fiziki açıdan belirleyici unsurlardan biri olduğunu yapılan son çalışmalar ile birlikte kanıtlayan burçlar, kişilerin badem gözlülüğünde sert bakışların kadar pek çok şeyi belirleyebiliyor. Sert bakış ve çatık kaş denildiğinde ise, akla ilk gelen o burcun erkekleri oluyor! Peki, hangi burç erkeğinin kaşları çatıktır? İşte son derece ciddi o burç…
Detaylar diğer sayfada!
19 Kas 2021 - 10:46 - Burç Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.