Fiziki açıdan belirleyici unsurlardan biri olduğunu yapılan son çalışmalar ile birlikte kanıtlayan burçlar, kişilerin badem gözlülüğünde sert bakışların kadar pek çok şeyi belirleyebiliyor. Sert bakış ve çatık kaş denildiğinde ise, akla ilk gelen o burcun erkekleri oluyor! Peki, hangi burç erkeğinin kaşları çatıktır? İşte son derece ciddi o burç…

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