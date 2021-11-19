İnsanların inadından güzelliğine kadar her bir detayı üzerinde etkili olan burçlar, şimdilerde pek çok çalışma ile bunu artık kanıtlamış bulunuyor. Söz konusu becerikli ve zeki olmak ise, o burcun kişileri her zaman bir adım öne çıkıyor! Peki, hangi burç kadını aklına koyduğunu yapar? İşte becerikli ve zeki o burç…



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