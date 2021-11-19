Hangi Burcun Dudakları Kiraz Gibidir? İşte Dudaklarına Şiirler Yazılan O Burçlar…
Kişilerin fiziksel özellikleri üzerinde etkili olduğunu son zamanlarda yapılan çalışmalar ile kanıtlamış olan burçlar, kişilerin karakteristik yapılarının oluşmasına yardımcı oluyor. Sizde kiraz gibi dudakları olan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Kişilerin fiziksel özellikleri üzerinde etkili olduğunu son zamanlarda yapılan çalışmalar ile kanıtlamış olan burçlar, kişilerin karakteristik yapılarının oluşmasına yardımcı oluyor. Söz konusu kiraz gibi dudaklar olunca ise, o burcun eline kimseler su dökemiyor! Peki, hangi burcun dudakları kiraz gibidir? İşte dudaklarına şiirler yazılan o burçlar…
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19 Kas 2021 - 11:05 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.