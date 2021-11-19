Kişilerin fiziksel özellikleri üzerinde etkili olduğunu son zamanlarda yapılan çalışmalar ile kanıtlamış olan burçlar, kişilerin karakteristik yapılarının oluşmasına yardımcı oluyor. Söz konusu kiraz gibi dudaklar olunca ise, o burcun eline kimseler su dökemiyor! Peki, hangi burcun dudakları kiraz gibidir? İşte dudaklarına şiirler yazılan o burçlar…



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