- 19 Kas 2021 - 11:08 G: 19 Kas 2021 - 11:12

Hangi Burcun Bakışları Ok Gibi Yaralar? İşte Kirpikleri Güzel O Burçlar…

Bir insanda ilk dikkat çeken fiziki özelliklerden biri olan bakışlar, her insanda başka bir etki yaratıyor. Söz konusu bakışlar olduğunda ise, bir burcun insanlarının gözlerine kimseler laf edemiyor! Sizde kirpikleri ve bakışları güzel burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Bir insanda ilk dikkat çeken fiziki özelliklerden biri olan bakışlar, her insanda başka bir etki yaratıyor. Söz konusu bakışlar olduğunda ise, bir burcun insanlarının gözlerine kimseler laf edemiyor! Peki, hangi burcun bakışları ok gibi yaralar? İşte kirpikleri güzel o burçlar…

Detaylar diğer sayfada!

19 Kas 2021 - 11:08 - Burç Haberleri

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Hangi Burcun Dudakları Kiraz Gibidir? İşte Dudaklarına Şiirler Yazılan O Burçlar… mask
Hangi Burcun Dudakları Kiraz Gibidir? İşte Dudaklarına Şiirler Yazılan O Burçlar…
Hangi Burç Kadını Aklına Koyduğunu Yapar? İşte Becerikli Ve Zeki O Burç… mask
Hangi Burç Kadını Aklına Koyduğunu Yapar? İşte Becerikli Ve Zeki O Burç…
Hangi Burç Erkeğinin Kaşları Çatıktır? İşte Son Derece Ciddi O Burç… mask
Hangi Burç Erkeğinin Kaşları Çatıktır? İşte Son Derece Ciddi O Burç…
Hangi Burç Kadının Dedikodusu Yapılır? İşte En Çok Kıskanılan O Burç… mask
Hangi Burç Kadının Dedikodusu Yapılır? İşte En Çok Kıskanılan O Burç…
Hangi Burç Kadını Aşkını Hırsına Kurban Eder? İşte Gözü Kara O Burç… mask
Hangi Burç Kadını Aşkını Hırsına Kurban Eder? İşte Gözü Kara O Burç…
Burnu Fındık, Ağzı Kahve Fincanı Olan Burç Hangisidir? İşte Güzelliğine Şarkı Yazılan O Burç… mask
Burnu Fındık, Ağzı Kahve Fincanı Olan Burç Hangisidir? İşte Güzelliğine Şarkı Yazılan O Burç…
Yakışıklı Değil Ama Etkileyici Olan Burç Hangisidir? İşte Gülüşleri En Güzel O Burç… mask
Yakışıklı Değil Ama Etkileyici Olan Burç Hangisidir? İşte Gülüşleri En Güzel O Burç…
Hangi Burç Ciddi, Saygın Ve Asildir? İşte Sorumluluk Sahibi O Burç… mask
Hangi Burç Ciddi, Saygın Ve Asildir? İşte Sorumluluk Sahibi O Burç…
Kömür Gibi Gözleri, Baştan Çıkarıcı Bakışları Olan Burç Hangisidir? İşte Erkekler Tarafından İlgi Görülen O Burç… mask
Kömür Gibi Gözleri, Baştan Çıkarıcı Bakışları Olan Burç Hangisidir? İşte Erkekler Tarafından İlgi Görülen O Burç…
Kuralcı ve Sürekli Eleştiren Burç Hangisidir? İşte En Titiz O Burç… mask
Kuralcı ve Sürekli Eleştiren Burç Hangisidir? İşte En Titiz O Burç…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hangi Burcun Bakışları Ok Gibi Yaralar? İşte Kirpikleri Güzel O Burçlar… mask
Hangi Burcun Bakışları Ok Gibi Yaralar? İşte Kirpikleri Güzel O Burçlar…
Hangi Burcun Dudakları Kiraz Gibidir? İşte Dudaklarına Şiirler Yazılan O Burçlar… mask
Hangi Burcun Dudakları Kiraz Gibidir? İşte Dudaklarına Şiirler Yazılan O Burçlar…
Baş Koymak Ne Demek, Ne Anlamda Kullanılır? mask
Baş Koymak Ne Demek, Ne Anlamda Kullanılır?
En Vefalı Burç Hangisidir? İşte Şükretmesini Bilen O Burç… mask
En Vefalı Burç Hangisidir? İşte Şükretmesini Bilen O Burç…
18 Kasım Reyting Sonuçlarını Görünce Çok Şaşıracaksınız! Camdaki Kız mı, Misafir Mi, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Mı? mask
18 Kasım Reyting Sonuçlarını Görünce Çok Şaşıracaksınız! Camdaki Kız mı, Misafir Mi, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Mı?
Hangi Burç Kadını Aklına Koyduğunu Yapar? İşte Becerikli Ve Zeki O Burç… mask
Hangi Burç Kadını Aklına Koyduğunu Yapar? İşte Becerikli Ve Zeki O Burç…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status