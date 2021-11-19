Hangi Burcun Bakışları Ok Gibi Yaralar? İşte Kirpikleri Güzel O Burçlar…
Bir insanda ilk dikkat çeken fiziki özelliklerden biri olan bakışlar, her insanda başka bir etki yaratıyor. Söz konusu bakışlar olduğunda ise, bir burcun insanlarının gözlerine kimseler laf edemiyor! Sizde kirpikleri ve bakışları güzel burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Bir insanda ilk dikkat çeken fiziki özelliklerden biri olan bakışlar, her insanda başka bir etki yaratıyor. Söz konusu bakışlar olduğunda ise, bir burcun insanlarının gözlerine kimseler laf edemiyor! Peki, hangi burcun bakışları ok gibi yaralar? İşte kirpikleri güzel o burçlar…
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19 Kas 2021 - 11:08 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.