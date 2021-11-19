Bir insanda ilk dikkat çeken fiziki özelliklerden biri olan bakışlar, her insanda başka bir etki yaratıyor. Söz konusu bakışlar olduğunda ise, bir burcun insanlarının gözlerine kimseler laf edemiyor! Peki, hangi burcun bakışları ok gibi yaralar? İşte kirpikleri güzel o burçlar…

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