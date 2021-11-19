Burçların insan yaşamında olan etkisi yadsınamayacak dereceye kadar kanıtlanmış bulunuyor. Son yapılan araştırmalar kaş, göz, boy, pos derken burçların yürüyüş ve ses gibi karakteristik özellikler üzerinde de etkili olduğunu gösteriyor. Söz konusu iddialı yürüyüş ise, o burcun kişilerinin eline kimseler su dökemiyor! Peki, hangi burcun yürüyüşü kendinden daha güzeldir? İşte salına salına yürüyen o burç…



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