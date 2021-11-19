Hangi Burcun Yürüyüşü Kendinden Daha Güzeldir? İşte Salına Salına Yürüyen O Burç…
Burçların insan yaşamında olan etkisi yadsınamayacak dereceye kadar kanıtlanmış bulunuyor. Son yapılan araştırmalar kaş, göz, boy, pos derken burçların yürüyüş ve ses gibi karakteristik özellikler üzerinde de etkili olduğunu gösteriyor. Sizde yürüyüşü güzel burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Burçların insan yaşamında olan etkisi yadsınamayacak dereceye kadar kanıtlanmış bulunuyor. Son yapılan araştırmalar kaş, göz, boy, pos derken burçların yürüyüş ve ses gibi karakteristik özellikler üzerinde de etkili olduğunu gösteriyor. Söz konusu iddialı yürüyüş ise, o burcun kişilerinin eline kimseler su dökemiyor! Peki, hangi burcun yürüyüşü kendinden daha güzeldir? İşte salına salına yürüyen o burç…
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19 Kas 2021 - 11:12 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.