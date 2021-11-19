Burçların ses tonunu etkilemesi üzerindeki araştırmalar hala devam ediyor. Ancak yapılan son araştırmalar tıpkı fiziksel özellikler üzerinde olduğu gibi burçların ses gibi karakteristik olan özellikler üzerinde etkili olduğu da ortaya koymuş bulunuyor. Ses tonu güzelliği denince ise, akla gelen ilk burcun o burç olduğuna kimseler inanamıyor! Peki, ses tonu en güzel burç hangisidir? İşte konuşunca karşısındakini eriten o burç…



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