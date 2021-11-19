Başı Sıkışmak Ne Demek, Ne Anlamda Kullanılır?

Çoğu zaman duyduğumuz ve uzun cümleler kurmak yerine iki kelime ile yaşadığımız durumu anlattığımız deyimler, hayatımızın önemli bir yerine sahiptirler. Karşılaştığımız bazı olaylar için kullanılan bu deyimler, manaları ile dikkatleri üzerine çeker. “Başı sıkışmak” deyimi de en çok duyduğumuz deyimlerden biri olarak karşımıza çıkar. Bir kavramı, durumu ya da olayı etkileyici bir şekilde anlatmak gayesi ile kullandığımız deyimlerin anlamlarını bilmemiz fayda sağlayacaktır. Peki, hayatımızda önemli bir yere sahip olan deyimler ne işe yarar? “Başı sıkışınca” deyimi ne demek ve ne anlamda kullanılır? İşte tüm detaylar…

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