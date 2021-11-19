Damdan Düşer Gibi Deyimi Ne Demek, Ne Anlamda Kullanılır?
Peki, “damdan düşer gibi” deyimi ne demek? “Damdan düşer gibi” deyimi ne anlamda kullanılır? İşte tüm detaylar…
Dilimizde sık bir biçimde kullanılan deyimler, yaşadığımız birçok olayda durumu anlatmak için kullanılmaya yarar. Deyimlerin anlamını iyi bir biçimde bilmenin önemi vardır. Kimin söylediği belli olmayan deyimler, bir kavram, olay ya da durumu daha etkileyici bir biçimde söylemeye yarar. Minimum iki kelimenin bir araya gelmesi ile oluşan deyimler, uzun cümleler kurmadan içinde bulunduğumuz durumu özetlemek için kullanılır. Çoğu kez gerçek manadan uzaklaşarak kendine özgü anlam kazanan deyimler, hayatımızda önemli bir yere sahiptir. Peki, “damdan düşer gibi” deyimi ne demek? “Damdan düşer gibi” deyimi ne anlamda kullanılır? İşte tüm detaylar…
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19 Kas 2021 - 12:27 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.