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28 Kas 2021 - 16:06

Yargı'nın Ceylin'i Çıldırdı Yenilmiyor! Bornozunu Giydi ve Öyle Bir Paylaşım Yaptı ki; Resmen Yeri, Göğü Yakıp Yıktı! Instagram Alevler İçinde...

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da yer alan Pınar Deniz, bornozlu paylaşımıyla ağızları açık bıraktı! Bacak bacak üstüne atan Pınar Deniz, tüm fiziğini kanıtladı! Görenler hayran kaldı, mest oldu! Milyonlarca takipçisi olan Pınar Deniz’in bu paylaşımını görenler ise “Yok artık” yorumlarında bulundu. Peki, Pınar Deniz nasıl bir paylaşım yaptı?