Yargı'nın Ceylin'i Çıldırdı Yenilmiyor! Bornozunu Giydi ve Öyle Bir Paylaşım Yaptı ki; Resmen Yeri, Göğü Yakıp Yıktı! Instagram Alevler İçinde...
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da yer alan Pınar Deniz, bornozlu paylaşımıyla ağızları açık bıraktı! Bacak bacak üstüne atan Pınar Deniz, tüm fiziğini kanıtladı! Görenler hayran kaldı, mest oldu! Milyonlarca takipçisi olan Pınar Deniz’in bu paylaşımını görenler ise “Yok artık” yorumlarında bulundu. Peki, Pınar Deniz nasıl bir paylaşım yaptı?
Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Yargı dizisinde yer alan ve Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz, güzelliğini sosyal medya paylaşımlarıyla kanıtlıyor. Dikkatleri üzerine çeken güzel ismin Yargı dizisindeki karakteri ise çok beğeniliyor. Gözü kara bir avukatı canlandıran Pınar Deniz, hayranlarını son paylaşımıyla birlikte mest etti. İşte Pınar Deniz’den gelen o şok paylaşım…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.