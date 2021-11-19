Fahriye Evcen Akılları Başlardan Aldı! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Oğlu Karan Kıskandı! Milyonları Ayağa Kaldırdı!
TRT1 ekranlarından bu sezon yayınlanmaya başlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi ile ekranlara bir süredir verdiği arayı bitiren Fahriye Evcen, hayranları ile buluşmaya başladı. Hamileliği ile birlikte bir müddet ekranlardan uzakta kalmak zorunda kalan Fahriye Evcen ile ilgili son detaylar haberimizde...
TRT1 ekranlarından bu sezon yayınlanmaya başlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi ile ekranlara bir süredir verdiği arayı bitiren Fahriye Evcen, hayranları ile buluşmaya başladı. Hamileliği ile birlikte bir müddet ekranlardan uzakta kalmak zorunda kalan Fahriye Evcen, Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde canlandırdığı Akça Hatun karakteri ile bir hayli beğenildi. Öte yandan geçtiğimiz gün kendi sosyal medya hesabından özel hayatı ile ilgili bir fotoğraf paylaşan Fahriye Evcen, akılları bir kez daha baştan almayı başardı! Peki, Fahriye Evcen ne paylaştı? Fahriye Evcen nasıl bir paylaşım yaptı? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
19 Kas 2021 - 13:08 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.