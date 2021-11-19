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19 Kas 2021 - 13:38

Masterchef Tunahan’a Acun Ilıcalı’dan Darbe! TV8’den Men Etti, Adının Üzerini Karaladı! Somer Şef O Paylaşımı Yaptığına Bin Pişman! “Yazıklar Olsun”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Tunahan’a Acun Ilıcalı’dan şok darbe indi! TV8’den ivedi bir şekilde men ettiği konuşulan Acun Ilıcalı, Tunahan Ak’ın üzerini karaladı. Birçok kişi Somer Şefin, Tunahan Ak’la yapmış olduğu paylaşıma pişman olduğunu bile dile getirdi.