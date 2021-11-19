19 Kas 2021 - 13:38 Güncelleme: 19 Kas 2021 - 13:43
Masterchef Tunahan’a Acun Ilıcalı’dan Darbe! TV8’den Men Etti, Adının Üzerini Karaladı! Somer Şef O Paylaşımı Yaptığına Bin Pişman! “Yazıklar Olsun”
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Tunahan’a Acun Ilıcalı’dan şok darbe indi! TV8’den ivedi bir şekilde men ettiği konuşulan Acun Ilıcalı, Tunahan Ak’ın üzerini karaladı. Birçok kişi Somer Şefin, Tunahan Ak’la yapmış olduğu paylaşıma pişman olduğunu bile dile getirdi.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmada adını duyuran Masterchef Tunahan, sık sık yarışmayı ifşalamış ve yarışma adına “Kurgu” imajını vermişti. Son yaptığı hamle ise “Yazıklar olsun” yorumlarını aldırdı. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.