Acun Ilıcalı’dan Hadise İtirafı! O Ses Türkiye Hakkında Öyle Bir Şey Dedi Ki, Acun Medya Ayaklandı! Hadise Sevenleri Şok Oldu, Ortalık Karıştı! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan O Ses Türkiye’de bu sezon yer almayan Hadise hakkında Acun Ilıcalı’dan şok bir itiraf geldi! Hem Hadise, hem de O Ses Türkiye hakkında açıklama yapan Acun Ilıcalı, şok sözlerde bulundu. Acun Medya’yı ayaklandıran bu açıklama; Hadise sevenlerini şoke etti. Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışma her Cumartesi, akşamı ekranlara geliyordu. Dikkatleri üzerine çeken yarışmanın bu sezonunda Hadise’nin olmayacağını dile getiren Acun Ilıcalı, tepkileri üzerine çekmişti. Hadise hakkında geçtiğimiz günlerde; “O Ses Türkiye'yi ikiye ayırdık. Bir de 'O Ses Rap' var. Hadise'de orada. Hem Hadise çok başarılı oldu hem de program çok başarılı oldu” açıklamasında bulunmuştu. Şimdi ise şok sözlerde bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.