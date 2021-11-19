Çukur’un Sena’sından Dantelli Çamaşırıyla Şok Poz! Bile İsteye Gösterdi, Hayranları Alev Alev Yaktı! Instagram’ı İnletti, Neler Oluyor?
SHOW TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Çukur’da Sena karakterine hayat veren Dilan Çiçek Deniz, dantelli iç çamaşırıyla şoke etti. Bile isteye sütyenini gösteren Dilan Çiçek Deniz, alev alev yaktı! Instagram’ı güzelliğiyle inleten başarılı oyuncu, görenleri mest etti. Peki, Dilan Çiçek Deniz nasıl bir paylaşımda bulundu?
Çukur dizisinde sadece 1 sezon yer almasına rağmen milyonların kalbine işleyen ve Sena karakteriyle adını bir kez daha duyuran Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya hesabını ise aktif bir şekilde kullanıyor. Çukur dizisinden sonra Alev Alev gibi başarılı bir yapımda yer alan Dilan Çiçek Deniz daha sonra ise dizi çalışmalarını bir köşeye koymuştu. Reklam filmleri ve dergi çekimleri için hayranlarının karşısına çıkan Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya paylaşımıyla şoke etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.