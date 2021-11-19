Çukur’un Sena’sından Dantelli Çamaşırıyla Şok Poz! Bile İsteye Gösterdi, Hayranları Alev Alev Yaktı! Instagram’ı İnletti, Neler Oluyor?

Çukur dizisinde sadece 1 sezon yer almasına rağmen milyonların kalbine işleyen ve Sena karakteriyle adını bir kez daha duyuran Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya hesabını ise aktif bir şekilde kullanıyor. Çukur dizisinden sonra Alev Alev gibi başarılı bir yapımda yer alan Dilan Çiçek Deniz daha sonra ise dizi çalışmalarını bir köşeye koymuştu. Reklam filmleri ve dergi çekimleri için hayranlarının karşısına çıkan Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya paylaşımıyla şoke etti.

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