19 Kas 2021 - 18:39 Güncelleme: 19 Kas 2021 - 18:49
Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı Arasında Yeni Kriz! 115 Bin Liralık Nafakada Büyük Sorun Çıktı! Melisa’nın Kararı Ortalığı İnletti! Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı arasında yeni kriz! 115 Bin lira nafaka aldığı bilinen Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı arasındaki velayet davası ağızları açık bıraktı. Melisa’nın kararı ise ortalığı resmen inletti. Peki, neler oluyor?
Kısa bir süre önce ikili arasında bir velayet davası sorunu yaşandığı ortaya çıkmıştı. Nafaka krizinden sonra yeni bir krizin yaşanması ise olayları karambole götürdü. Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı’nın çocukları olan Melisa’nın ise kararı “Yok artık” dedirtti. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.