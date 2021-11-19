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19 Kas 2021 - 18:39

Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı Arasında Yeni Kriz! 115 Bin Liralık Nafakada Büyük Sorun Çıktı! Melisa’nın Kararı Ortalığı İnletti! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı arasında yeni kriz! 115 Bin lira nafaka aldığı bilinen Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı arasındaki velayet davası ağızları açık bıraktı. Melisa’nın kararı ise ortalığı resmen inletti. Peki, neler oluyor?