“Göz Kulak Olmak” Deyimi Ne Demek, Ne Anlamda Kullanılır?

Hayatımızın hemen her alanında kullandığımız deyimler, yaşadığımız bazı olayları özetler nitelik taşır. Kimi zaman yaşadığımız durum ya da olayları uzun cümleler ile açıklamak yerine minimum iki kelimelik deyimler ile açıklarız. Kavram, olay ya da durumu daha etkileyici bir biçimde anlatmak için kullanılan deyimler, anlamları ile göz dolduruyor. Bazı zamanlar gerçek manasından uzaklaşarak kendine özgü bir anlam kazanan deyimlerin kim tarafından oluşturulduğu belli değildir. Büyük bir oranda mecazi olarak kullanılan deyimler bazı zamanlarda gerçek anlamda da kullanılabilir. Peki, “göz kulak olmak” deyimi ne demek? “Göz kulak olmak” deyimi ne anlamda kullanılır? İşte tüm detaylar…

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