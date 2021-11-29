- 29 Kas 2021 - 21:33

Ankara'da Çankaya İsmi Nereden Gelir? Çankaya İlçe İsminin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız… Çankaya Ankara’da Nerede, Nasıl Gidilir?

Çankaya ismini nereden alır? Çankaya ilçe isminin hikâyesini duyunca şaşıracağınıza garanti veriyoruz. Çankaya Ankara’da nerede ve nasıl gidilir? İşte tüm detaylar…

Ankara’nın metropol ilçelerinden Çankaya, her gün yüzlerce insanın uğradığı bir konum üzerindedir. Başkentimizin orta kesiminde yer alan bu ilçe, Ankara başkent olduktan sonra ülkemizin yönetim merkezi haline gelmiştir. 925.828 kişilik nüfusa sahip olan Çankaya, başkentin ikinci, ülkemizin ise dördüncü en büyük ilçesi olmaktadır. Ülkemizin en kalabalık ilçelerinden biri olan Çankaya, birçok ilden kalabalık olması dolayısı ile dikkat çeker. Gün boyu yüzlerce insanın uğradığı bu ilçede toplam 102 lise ve 13 üniversite bulunması da ilçeyi önemli bir eğitim merkezi kılar. Peki, Çankaya ismini nereden alır? Çankaya ilçe isminin hikâyesini duyunca şaşıracağınıza garanti veriyoruz. Çankaya Ankara’da nerede ve nasıl gidilir? İşte tüm detaylar…

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29 Kas 2021 - 21:33 - Gündem

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