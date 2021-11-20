- 20 Kas 2021 - 14:07 G: 20 Kas 2021 - 14:18

Keçiören İsmi Nereden Gelir? Keçiören İlçe İsminin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız… Keçiören Ankara’da Nerede, Nasıl Gidilir?

Keçiören isminin hikâyesi nereden geliyor? İsim hikâyesini duyunca şaşıracağınız Keçiören Ankara’da nerede ve nasıl gidilir? İşte tüm detaylar…

Ankara’nın en kalabalık ilçesi olarak karşımıza çıkan Keçiören, kökenleri oldukça eskiye dayanan bir ilçe olma özelliği de taşır. Başkentimizin metropol ilçelerinden olan Keçiören’in nüfusunun epey bir kalabalık oluşu dikkat çekiyor. Eskiden Altındağ ilçesine bağlı bir mahalle olan Keçiören, şimdilerde ülkemizin ikinci büyük ilçesi olarak karşımıza çıkar. Keçiören 1984 senesinde 1 milyon nüfusa erişenince ilçe olmuştur. 47 mahallesi ve 12 semti bulunan Keçiören, Çubuk çayının sayesinde iki kısma ayrılır. Peki, Keçiören isminin hikâyesi nereden geliyor? İsim hikâyesini duyunca şaşıracağınız Keçiören Ankara’da nerede ve nasıl gidilir? İşte tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

20 Kas 2021 - 14:07 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Slovakya Asgari Ücret 2022 Ne Kadar Belli Oldu Slovakya’da Alkol, Et, Yakıt, Ev ve Araba Fiyatları… mask
Slovakya Asgari Ücret 2022 Ne Kadar Belli Oldu Slovakya’da Alkol, Et, Yakıt, Ev ve Araba Fiyatları…
Keçiören İsmi Nereden Gelir? Keçiören İlçe İsminin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız… Keçiören Ankara’da Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Keçiören İsmi Nereden Gelir? Keçiören İlçe İsminin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız… Keçiören Ankara’da Nerede, Nasıl Gidilir?
Masterchef Emre Yeniden Yarışmaya Katılıyor! İstanbul Biletini Aldı, Acun Medya’nın Kapısına Dayandı! O Teklifi Kıramadı, Gümbür Gümbür Geliyor! mask
Masterchef Emre Yeniden Yarışmaya Katılıyor! İstanbul Biletini Aldı, Acun Medya’nın Kapısına Dayandı! O Teklifi Kıramadı, Gümbür Gümbür Geliyor!
Slovenya Asgari Ücret 2022 Ne Kadar Belli Oldu? Slovenya’da Alkol, Et, Yakıt, Ev ve Araba Fiyatları… mask
Slovenya Asgari Ücret 2022 Ne Kadar Belli Oldu? Slovenya’da Alkol, Et, Yakıt, Ev ve Araba Fiyatları…
Kahramankazan İsmi Nereden Gelir? Kahramankazan İlçe İsminin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız… Kahramankazan Ankara’da Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Kahramankazan İsmi Nereden Gelir? Kahramankazan İlçe İsminin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız… Kahramankazan Ankara’da Nerede, Nasıl Gidilir?
Çankaya İsmi Nereden Gelir? Çankaya İlçe İsminin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız… Çankaya Ankara’da Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Çankaya İsmi Nereden Gelir? Çankaya İlçe İsminin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız… Çankaya Ankara’da Nerede, Nasıl Gidilir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status