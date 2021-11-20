Keçiören İsmi Nereden Gelir? Keçiören İlçe İsminin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız… Keçiören Ankara’da Nerede, Nasıl Gidilir?

Ankara’nın en kalabalık ilçesi olarak karşımıza çıkan Keçiören, kökenleri oldukça eskiye dayanan bir ilçe olma özelliği de taşır. Başkentimizin metropol ilçelerinden olan Keçiören’in nüfusunun epey bir kalabalık oluşu dikkat çekiyor. Eskiden Altındağ ilçesine bağlı bir mahalle olan Keçiören, şimdilerde ülkemizin ikinci büyük ilçesi olarak karşımıza çıkar. Keçiören 1984 senesinde 1 milyon nüfusa erişenince ilçe olmuştur. 47 mahallesi ve 12 semti bulunan Keçiören, Çubuk çayının sayesinde iki kısma ayrılır. Peki, Keçiören isminin hikâyesi nereden geliyor? İsim hikâyesini duyunca şaşıracağınız Keçiören Ankara’da nerede ve nasıl gidilir? İşte tüm detaylar…

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