Yenimahalle İsmi Nereden Gelir? Yenimahalle İlçe İsminin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız… Yenimahalle Ankara’da Nerede, Nasıl Gidilir?
Yenimahalle isminin hikâyesi nereden geliyor? İsim hikâyesini duyunca şaşıracağınız Yenimahalle Ankara’da nerede ve nasıl gidilir? İşte tüm detaylar…
Başkentimizin metropol ilçelerinden biri olarak karşımıza Yenimahalle, 663,580 kişilik bir nüfusa sahiptir. 1946 ile 1949 senelerinde o dönemin belediye başkanı tarafından başkentin yakın yerleşim alanı olarak planlanmış olan Yenimahalle’ye, 1950 senesinde dar gelirli işçi ve memur halkın konu sahibi olabilmesi için ikişer katlı yapılar yapılmıştır. Büyük bir gelişim gösteren Yenimahalle ilçemiz, 1 Eylül 1957 senesinde ilçe olmuştur. Şehir merkezi dışında engebeli bir araziye kurulmuş olan Yenimahalle’nin denize uzaklığı 830 metreyken, yüzölçümü 247 metrekaredir. Peki, Yenimahalle isminin hikâyesi nereden geliyor? İsim hikâyesini duyunca şaşıracağınız Yenimahalle Ankara’da nerede ve nasıl gidilir? İşte tüm detaylar…
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20 Kas 2021 - 15:16 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.