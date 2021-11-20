Sincan İsmi Nereden Gelir? Sincan İlçe İsminin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız… Sincan Ankara’da Nerede, Nasıl Gidilir?

Ankara’nın en popüler ilçelerinden biri olarak karşımıza çıkan Sincan, tarihi oldukça eskiye dayanan bir ilçemizdir. Başkentin en kalabalık altıncı ilçesi olan Sincan’ın kuruluşunun 17.yüzyıla dayandığı biliniyor. O dönemlerde Sincan köyü şeklinde ismine rastlanılan Sincan, Cumhuriyet’in il senelerinde 28 hane ve mescitten oluşan bir köy olarak karşımıza çıkıyordu. Mustafa Kemal Atatürk’ün önerileri ile yurt dışından gelen göçmenler sayesinde 1258 kişilik bir nüfusa ulaşan Sincan, bugün metropol ilçelerimiz arasında yer alıyor. Peki, Sincan isminin hikâyesi nereden geliyor? İsim hikâyesini duyunca şaşıracağınız Sincan Ankara’da nerede ve nasıl gidilir? İşte tüm detaylar…

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