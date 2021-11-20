Sincan İsmi Nereden Gelir? Sincan İlçe İsminin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız… Sincan Ankara’da Nerede, Nasıl Gidilir?
Sincan isminin hikâyesi nereden geliyor? İsim hikâyesini duyunca şaşıracağınız Sincan Ankara’da nerede ve nasıl gidilir? İşte tüm detaylar…
Ankara’nın en popüler ilçelerinden biri olarak karşımıza çıkan Sincan, tarihi oldukça eskiye dayanan bir ilçemizdir. Başkentin en kalabalık altıncı ilçesi olan Sincan’ın kuruluşunun 17.yüzyıla dayandığı biliniyor. O dönemlerde Sincan köyü şeklinde ismine rastlanılan Sincan, Cumhuriyet’in il senelerinde 28 hane ve mescitten oluşan bir köy olarak karşımıza çıkıyordu. Mustafa Kemal Atatürk’ün önerileri ile yurt dışından gelen göçmenler sayesinde 1258 kişilik bir nüfusa ulaşan Sincan, bugün metropol ilçelerimiz arasında yer alıyor. Peki, Sincan isminin hikâyesi nereden geliyor? İsim hikâyesini duyunca şaşıracağınız Sincan Ankara’da nerede ve nasıl gidilir? İşte tüm detaylar…
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20 Kas 2021 - 15:21 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.