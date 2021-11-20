- 20 Kas 2021 - 15:24 G: 20 Kas 2021 - 15:30

Pursaklar İsmi Nereden Gelir? Pursaklar İlçe İsminin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız… Pursaklar Ankara’da Nerede, Nasıl Gidilir?

Pursaklar isminin hikâyesi nereden geliyor? İsim hikâyesini duyunca şaşıracağınız Pursaklar Ankara’da nerede ve nasıl gidilir? İşte tüm detaylar…

Ankara’nın metropol ilçelerinden biri olarak karşımıza çıkan Pursaklar, 143,055 kişilik nüfusa sahiptir. Ankara ile Çubuk arasında bulunan Pursaklar ilçesinin kökenleri oldukça eskiye dayanır. Bu ilçemizin isminin geçtiği en eski tarihi vesika, Osmanlı Devleti öncülüğünde hazırlatılan tapu tahrir defterinde olup “Busaklar” yerleşim yeri olarak geçmektedir. Eski tarihlerde Çubuk ilçemize bağlı olduğu görülen Pursaklar, coğrafi olarak bugün “Eskiköy” ismi ile anılan bir yerde kurulmuştur. 1966 senesinde Pursaklar, o muhitte meydana gelen heyelan neticesinde devlet öncülüğünde planlı bir şekilde inşa edilmeye başlamıştır. Çoraklık diye tabir edilen Pursaklar, şu anki yerine tekrardan inşa edilmiştir. Peki, Pursaklar isminin hikâyesi nereden geliyor? İsim hikâyesini duyunca şaşıracağınız Pursaklar Ankara’da nerede ve nasıl gidilir? İşte tüm detaylar…

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20 Kas 2021 - 15:24 - Gündem

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Pursaklar İsmi Nereden Gelir? Pursaklar İlçe İsminin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız… Pursaklar Ankara’da Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Pursaklar İsmi Nereden Gelir? Pursaklar İlçe İsminin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız… Pursaklar Ankara’da Nerede, Nasıl Gidilir?
Sincan İsmi Nereden Gelir? Sincan İlçe İsminin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız… Sincan Ankara’da Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Sincan İsmi Nereden Gelir? Sincan İlçe İsminin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız… Sincan Ankara’da Nerede, Nasıl Gidilir?
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