24 Kas 2021 - 19:17
Survivor'da Yasin Obuz Şoku! Tekrar Geliyor... Kıyamet Kopacak! Turabi Resti Çekti?
Tv8 ekranlarının en sevilen Survivor’un bu yıl All Star olacağı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Yasin Obuz’la anlaşma yapıldığı ortaya çıktı ve Survivor hayranları “Kıyamet kopacak” yorumlarında bulundular. Acun Medya’dan ise skandal teklif geldi.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen All Star yarışmasında büyük skandal patlak vermişti. Birçok isimle anlaşma yapan Acun Ilıcalı şimdi ise Yasin Obuz’la anlaşma sağlandı. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise akılları başlardan aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.