Survivor'da Yasin Obuz Şoku! Tekrar Geliyor... Kıyamet Kopacak! Turabi Resti Çekti?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen All Star yarışmasında büyük skandal patlak vermişti. Birçok isimle anlaşma yapan Acun Ilıcalı şimdi ise Yasin Obuz’la anlaşma sağlandı. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise akılları başlardan aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!