Bugün Pazar Akşam Hangi Diziler Var? 21 Kasım 2021 Pazar TV Yayın Akışında Ne Var?

Haftanın son günlerini televizyon karşısında geçirmek isteyen seyirciler bugün ekranlarda ne yer alacağını merak ediyor. Hem gündüz kuşağı hem de akşam kuşağında biri birinden farklı dizi ve yapımların yer aldığı detaylar netlik kazandı. Peki, bugün Pazar akşam hangi diziler var, 21 Kasım 2021 Pazar TV yayın akışında neler var? Sizler için TV yayın akışı hakkında merak edilen tüm detayları derledik. İşte, merak edilenler…

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