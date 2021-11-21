O Ses Türkiye'de Yasa Boğan Anlar! O Yarışmacı Öyle Şeyler Anlattı ki; Ebru Gündeş, Murat Boz, Oğuzhan Koç ve Beyaz'ın Gözleri Doldu!
O Ses Türkiye'de hemen hemen her gün hem eğlenceli, hem de oldukça duygusal anlar yaşanıyor. Ekranlara gelen son 8. bölümde yarışmacının anlattıkları; Ebru Gündeş'i de, Murat Boz'u da, Oğuzhan Koç'u da, Beyaz'ı da duygusallığın nirvasına itti. Tüm jürinin gözleri doldu.
TV8 ekranlarında yayınlanan ve Türkiye'nin müzik kategorisinde en büyük yarışması olan O Ses Türkiye büyük bir hızla devam ederken; hemen hemen her bölüm farklı olaylar yaşanıyor. Dün ekranlara gelen 8. bölümde yaşananlar; ekranları başında izleyenler başta olmak üzere jüri üyelerini ciddi manada duygusal boşluğa itti. O Yarışmacı, anlattıklarıyla herkesi üzdü. Peki, yarışmacı ne anlattı?
Detaylar diğer sayfada!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.