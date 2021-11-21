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21 Kas 2021 - 10:10

O Ses Türkiye'de Yasa Boğan Anlar! O Yarışmacı Öyle Şeyler Anlattı ki; Ebru Gündeş, Murat Boz, Oğuzhan Koç ve Beyaz'ın Gözleri Doldu!

O Ses Türkiye'de hemen hemen her gün hem eğlenceli, hem de oldukça duygusal anlar yaşanıyor. Ekranlara gelen son 8. bölümde yarışmacının anlattıkları; Ebru Gündeş'i de, Murat Boz'u da, Oğuzhan Koç'u da, Beyaz'ı da duygusallığın nirvasına itti. Tüm jürinin gözleri doldu.