Kibariye, 'Tarkan'dan sonra şimdi de Sezen Aksu ile düet yapacağım'

Türk müziğine adını altın harflerle yazdırmayı başaran Kibariye, güçlü sesi ve yorumu ile herkesi kendisine hayran bırakmayı başaran Haktan ve Oryantal Dansın Türkiye'deki rakipsiz ismi Didem, Ağaoğlu Maslak 1453 içerisinde yer alan Yeni Gazinoda sürprizlerle dolu muhteşem bir gece imza attılar.

Sahne öncesinde basın mensuplarını kulesinde ağırlayan Kibariye, dobra dobra açıklamalarıyla son günlerde hakkında çıkan spekülatif haberlere son noktayı koydu.

BEN HALA 13 YAŞINDAKİ KİBOŞUM. BUDA BÖYLE BİLİNSİN.

Muhabirlerin sorularını beklemeksizin; ''Kardeşlerim, arkadaşlarım. Ben sizlerin neler soracağınızı biliyorum. Bu yüzden başlamadan önce şunu söyleyeceğim. Lütfen bana istediğiniz her şeyi sorun. Bu akşam konuşmak, sizlerle dertleşmek istiyorum.'' ifadeleriyle bomba röportaja start veren Kibariye, ''Bizim camiamızda herkes sponsorluklar içeren bir takım işler yapar, promosyon işlerde denir buna. Benim basına yansıyan kuaför meselem de tam olarak böyle bir mesele. Saçlarım kendi saçlarım değil. Ben 61 yaşındayım. Bu yaşıma kadar kimsenin üstüne basarak, kimseyi ezerek, kimsenin hakkını yiyerek gelmedim. Bu kuaför meseleside bir sponsorluk olayıydı. Ama şuan ismini anmayacağım arkadaşlarımız böyle prim yapmayı tercih ettiler. Beni yalancı gösteriyorlar buna çok ama çok üzülüyorum. Bir anam var anam ölsün ki; bu adını şimdi anmak istemediğim ve Allah'a havale ettiğim kişiler bu işi bir promosyon olarak yaptılar. Bütün sanatçılar promosyon yani sponsorlukla ayakkabılar, kıyafetler giyiyor, giyiyoruz. Kendilerinin paralarını gönderdim ama bu olay beni ziyadesiyle üzdü. Ben 13 yaşından beri sahnelerdeyim. O gün beni nasıl tanıdılarsa bugünde aynı Kibariye'yim. Kimsenin gururuyla, onuruyla, parasıyla, ekmeğiyle oynamadım. Ben sesimle sanatımla var olmaya gayret ettim. Ben kul hakkına girmem, kul hakkı yemem. Sesimin ekmeğini yedim hep. Konuyu Allah'a havale ettim. Buda böyle bilinsin.'' diyerek dobra dobra açıklamalar yaptı.

YARAM/ÇIBANIM YOK. MAHKEMEYE GİTMİYORUM. ALLAH'A HAVALE EDİYORUM

Mahkeme yoluna gitmeyeceğini ve hukuk yoluyla hakkını aramayacağını da dile getiren Kibariye, ''Benim yaram yok ki... çIBANIM YOK. Olay çok açık aslında. Allah her şeyi gören ve bilen. Ondan daha büyük adalet mi var. Benim ağzımdan çıkan sözlere itibar edin ne olur. Ben bugüne kadar ne sizlere ne halkıma hiçbir suretle yalan söylemedim.'' diyerek konuya son noktayı koydu.

DOLANDIRILDIM...

Bodrum'daki evi ile ilgili basına yansıyan haberle ilgili yöneltilen sorulara da aynı açık yüreklilikle yanıt veren başarılı sanatçı; ''Orada da dolandırıldım. Şahsın sizler kanalıyla yeni dolandırıcılık haberlerini bizlerde hayretle ve şaşkınlıkla izliyoruz. Bu sorunun cevabını aslında siz verdiniz. Benim bu konuda diyecek tek sözüm. ''Dolandırıldım''... ifadelerini kullandı.

TARKAN'DAN SONRA SEZEN AKSU DÜETİ - MİNİK SERÇE İLE DÜET SÜRPRİZİ

Röportajın sonunda Sezen Aksu ve kendi hayranlarını son derece mutlu edecek bir de sürpriz yapan Kibariye, ''Daha önce Tarkan'la bir düet yapmıştık ve çok beğenilmişti. Sezen ile yüz yüzede konuştuk. İnşallah en kısa zamanda birlikte bomba bir şarkı yapacağız. Buda size bu gecenin sürprizi olsun.'' dedi.

Röportajın ardından sahnenin yolunu tutan Kibariye, kendisini dinlemeye gelen hayranlarını muhteşem şarkıları ile mest etti. Yaklaşık 1 buçuk saat sahnede kalan Kibariye, mikrofonu genç meslektaşı Haktan'a devretti.

Usta sanatçı Kibariye'nin ardından sahnedeki yerini alan Haktan, Yeni Gazinoyu dolduran müzikseverlere bambaşka bir müzikal deneyim yaşattı. Türkiye'nin en güçlü sesleri arasında gösterilen ve muhteşem yorumu ile herkesi kendine hayran bırakan Haktan, yaklaşık bir saat süren performansını alkışlar eşliğinde noktaladı.