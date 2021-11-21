- 21 Kas 2021 - 11:58 G: 21 Kas 2021 - 11:59

Ülker spor ve etkinlik Salonu’nda Sertab Erener coşkusu

Pop müziğin güçlü seslerinden Sertab Erener, önceki akşam Kerki Solfej’in kış konserleri kapsamında İstanbullularla buluştu.

Pop müziğin güçlü seslerinden Sertab Erener, önceki akşam Kerki Solfej’in kış konserleri kapsamında İstanbullularla buluştu. İstanbul Anadolu yakasının yeni kültür, sanat ve eğlence merkezi Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşen konserde akşam boyunca Erener şarkıları yankılandı.

 Sertab Erener’in sahne öncesinde performans sergileyen Selin Geçit ve Pandami Music, kendilerine has tarzıyla eğlencenin ateşini fitilledi. Genç sanatçıların ardından hayranlarıyla bir araya gelen Erener: “Yurt dışında festivallerde gördüğüm burada pek alışık olmadığımız bir hayalimi gerçekleştirdim. Bugün ben de genç müzisyenlerin önünü açarak buna ön ayak olmanın mutluluğu içerisindeyim. Selin Geçit’i ve Pandami Music’i tebrik ediyorum.” sözleriyle alkış topladı.

 Sahneye kendine has stiliyle çıkan geçmişten günümüze popüler şarkılarını kendini dinlemeye gelen seyircisi için seslendiren Erener, müzik şöleni yaşattı. Konserin finalinde genç sanatçılarla düet yapan Sertab Erener, unutulmaz bir akşama imza attı. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalarak muhteşem bir performans sergileyen sanatçı  , harika enerjisi ve danslarıyla da büyük alkış aldı.

21 Kas 2021 - 11:58 - Magazin

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Ülker spor ve etkinlik Salonu’nda Sertab Erener coşkusu mask
Ülker spor ve etkinlik Salonu’nda Sertab Erener coşkusu
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