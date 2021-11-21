Manken Wilma Elles: "Çok çocuk güzel olur"
İki çocuğu olan ve yeniden çocuk sahibi olmak için yumurtalarını donduran Wilma Elles, çocukları çok sevdiğini belirterek, "Ne kadar çok çocuk olursa o kadar güzel olur" dedi.
İki çocuğu olan ve yeniden çocuk sahibi olmak için yumurtalarını donduran Wilma Elles, çocukları çok sevdiğini belirterek, "Ne kadar çok çocuk olursa o kadar güzel olur" dedi.
İzmir Ege Palas Otel'de düzenlenen Vizyoner Markalar Defilesi'nde Wilma Elles ve Ece Gürsel'in de aralarında bulunduğu mankenler podyuma çıktı. Behrem Turan Ajans tarafından gerçekleştirilen organizasyonda 12 firmanın 2022 sezonu gelinlik, nişan ve abiye tasarımları sergilendi. Mihriban Sposa firmasının nişan kıyafetleri ile podyuma çıkan Wilma Elles defile sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
İki çocuğu olan ve yeniden çocuk sahibi olmak için yumurtalarını donduran Wilma Elles "Çocukları çok seviyorum.
Ne kadar çok çocuk olursa o kadar güzel olur. Çocuklarımı Türk örf ve adetlerine göre yetiştiriyorum. İlk dilleri Türkçe...
Bana mama değil anne diyorlar" dedi.
TBMM Kadına Şiddeti Araştırma Komisyonu'nun evlilik ehliyeti önerisine de destek veren Elles, konu hakkında şunları söyledi: "Evlilik ehliyeti harika. Ona uyar mıyım uygun muyum test etmek isterim. Bence daha önemli olan çocuk yetiştirme ehliyeti. Evlilik ehliyeti çıkarsa harika bir yasa olur. Benim anneannem ve büyükbabam 40 sene annem ve babam 35 sene evli kaldılar, sonra annem rahmetli oldu. Keşke tüm evlilikler uzun sürse... Yeniden evlenirsem böyle bir isterim..."
21 Kas 2021 - 13:17 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.