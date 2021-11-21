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21 Kas 2021 - 15:43

Naz Mila Sınırları Öyle Bir Zorladı ki, Instagram Resmen Tir Tir Titredi!

İzdivaç programlarıyla ünlenen ve sosyal medyada "Fenomen gelin adayı Naz Mila" olarak isim yapan Naz Mila; Zuhal Topal ile İzdivaç programına katılmış ve burada kimseyi beğenmemesiyle birlikte fenomen haline gelmişti. Sık sık magazin gündeminde yer alan; gerek kıyafetleri, gerek yaşam tarzıyla kendini gösteren Naz Mila; bu kez yine magazin gündemini salladı.