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21 Kas 2021 - 15:43

Naz Mila Sınırları Öyle Bir Zorladı ki, Instagram Resmen Tir Tir Titredi! İç Çamaşırı Giymeden, İçini Gösteren Elbise Giydi!

İzdivaç programlarıyla ünlenen ve sosyal medyada "Fenomen gelin adayı Naz Mila" olarak isim yapan Naz Mila; Zuhal Topal ile İzdivaç programına katılmış ve burada kimseyi beğenmemesiyle birlikte fenomen haline gelmişti. Sık sık magazin gündeminde yer alan; gerek kıyafetleri, gerek yaşam tarzıyla kendini gösteren Naz Mila; bu kez yine magazin gündemini salladı.