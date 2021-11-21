Naz Mila Sınırları Öyle Bir Zorladı ki, Instagram Resmen Tir Tir Titredi! İç Çamaşırı Giymeden, İçini Gösteren Elbise Giydi!
İzdivaç programlarıyla ünlenen ve sosyal medyada "Fenomen gelin adayı Naz Mila" olarak isim yapan Naz Mila; Zuhal Topal ile İzdivaç programına katılmış ve burada kimseyi beğenmemesiyle birlikte fenomen haline gelmişti. Sık sık magazin gündeminde yer alan; gerek kıyafetleri, gerek yaşam tarzıyla kendini gösteren Naz Mila; bu kez yine magazin gündemini salladı.
Bir döneme damgasını vuran izdivaç programlarıyla birlikte büyük bir ün kazanan Naz Mila, resmen zorlanabilecek tüm sınırları zorladı. Zuhal Topal tarafından sunulan "Evleneceksen Gel" isimli programda popüler gelin adayları arasında yer alan Azerbaycan uyruklu fenomen Naz Mila; sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettirirken, son fotoğrafıyla birlikte herkesi şoktan şoka soktu!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.