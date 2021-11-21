İhlas Suresi Okunuşu ve Anlamı Nedir? Gulhu Suresinin Bilinmeyen Faziletleri Belli Oldu. Her Gün Okursanız…

İhlas suresi diğer bir adı ile Gulhu suresi olarak bilinir. Kolay bir şekilde ezberlendiği için namazlarda zammı sure olarak okunan dualardan birisidir. Dört ayetten oluşur ve Kuran-ı Kerim’deki en kısa surelerden birisi olma özelliğine sahiptir. Peygamber Efendimizin hadislerine bakıldığı zaman birçok derde deva bir sure olarak bilinir. Peki, İhlas suresi nasıl okunur ve ne anlama gelir, İhlas suresinin başka adı var mı? İhlas suresinin bilinmeyen faziletleri nedir? İşte, İhlas suresinin okunuşu, anlamı ve faziletleri hakkında merak edilen bütün detaylar…

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