Bugün Pazartesi Akşam Hangi Diziler Var? 22 Kasım 2021 Pazartesi TV Yayın Akışında Ne Var?

Televizyon ekranlarında haftanın ilk günü en çok seyredilen ulusal kanallarda ne yayınlanacak bir hayli merak ediliyor. Yeni bir güne merhaba denilecek bu anlarda diziler arasında reyting mücadelesi meydana gelirken her gün biri birinden farklı yapımlar yayınlanmaya devam ediyor. TRT1, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, Kanal 7 ve TV8 gibi birçok kanalda yayınlanan yapımlar belli oldu. Peki, bugün Pazartesi akşam hangi diziler var, 22 Kasım 2021 Pazartesi TV yayın akışında neler var? Sizler için TV yayın akışı hakkında merak edilen tüm detayları derledik. İşte, merak edilenler…

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