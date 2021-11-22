Oğuz Yılmaz'ın Eşi Aylin Yılmaz'dan Yürekleri Yakan Veda! Yaşarken Ölmek Bu Olsa Gerek...

53 yaşındaki şarkıcı Oğuz Yılmaz ailesi ile beraber yaşadığı evde kalp krizi geçirmiş ve geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetmişti. Geçirdiği krizden ötürü ilde özel bir hastanede tedaviye alınmış olsa bile yapılan tüm müdahalelere rağmen yine de kurtulamamıştı. Oğuz Yılmaz’ın eşi Aylin Yılmaz yaşanan bu acı olay ardından öyle bir paylaşım yaptı ki resmen yürekleri yakan bir veda oldu. Yaşarken ölmek bu olsa gerek sözleri ile binlerce kişinin hüzün dolu anlar yaşamasını sağladı. İşte, o anlar...

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