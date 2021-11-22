Oğuz Yılmaz'ın Eşi Aylin Yılmaz'dan Yürekleri Yakan Veda! Yaşarken Ölmek Bu Olsa Gerek...
Oğuz Yılmaz’ın eşi Aylin Yılmaz yaşanan bu acı olay ardından öyle bir paylaşım yaptı ki resmen yürekleri yakan bir veda oldu. Yaşarken ölmek bu olsa gerek sözleri ile binlerce kişinin hüzün dolu anlar yaşamasını sağladı. İşte, o anlar...
53 yaşındaki şarkıcı Oğuz Yılmaz ailesi ile beraber yaşadığı evde kalp krizi geçirmiş ve geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetmişti. Geçirdiği krizden ötürü ilde özel bir hastanede tedaviye alınmış olsa bile yapılan tüm müdahalelere rağmen yine de kurtulamamıştı. Oğuz Yılmaz’ın eşi Aylin Yılmaz yaşanan bu acı olay ardından öyle bir paylaşım yaptı ki resmen yürekleri yakan bir veda oldu. Yaşarken ölmek bu olsa gerek sözleri ile binlerce kişinin hüzün dolu anlar yaşamasını sağladı. İşte, o anlar...
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22 Kas 2021 - 23:30 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.