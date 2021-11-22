Boşanma davaları anlaşmalı boşanmalardan farklı olarak ücretlendiriliyor. Davanın anlaşmalı olmaması halinde için içerisinde nafaka ve maddi ve manevi tazminat davaları da giriyor. Dolayısıyla bu davaların her biri avukatlar tarafından ayrı ayrı ücretlendiriliyor. Öte yandan çekişmeli boşanma davalarında ödenecek olan avukatlık ücretleri, her sene belli bir miktarda zamlanıyor. 2022 yılına sayılı günler kala, boşanmalar için avukatlık ücretleri de belli olmuş bulunuyor. Peki, boşanma avukat ücreti 2022 ne kadar? İşte boşanma 2022 avukat ücret tarifesi…

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