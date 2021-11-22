Boşanma Avukat ücreti 2022 Ne Kadar? İşte Boşanma 2022 Avukat Ücret Tarifesi
Boşanma davaları anlaşmalı boşanmalardan farklı olarak ücretlendiriliyor. Davanın anlaşmalı olmaması halinde için içerisinde nafaka ve maddi ve manevi tazminat davaları da giriyor. Dolayısıyla bu davaların her biri avukatlar tarafından ayrı ayrı ücretlendiriliyor. Sizde boşanma davası avukat ücretlerini merak ediyorsanız işte size detaylar...
Boşanma davaları anlaşmalı boşanmalardan farklı olarak ücretlendiriliyor. Davanın anlaşmalı olmaması halinde için içerisinde nafaka ve maddi ve manevi tazminat davaları da giriyor. Dolayısıyla bu davaların her biri avukatlar tarafından ayrı ayrı ücretlendiriliyor. Öte yandan çekişmeli boşanma davalarında ödenecek olan avukatlık ücretleri, her sene belli bir miktarda zamlanıyor. 2022 yılına sayılı günler kala, boşanmalar için avukatlık ücretleri de belli olmuş bulunuyor. Peki, boşanma avukat ücreti 2022 ne kadar? İşte boşanma 2022 avukat ücret tarifesi…
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22 Kas 2021 - 13:27 - Hukuk
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.