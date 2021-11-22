Altın Fiyatlarında Rekor Üstüne Rekor! 22 Kasım Altın Fiyatlarında Son Durum...
22 Kasım günü altın fiyatları ne kadar, altın yukarı yönlü hareketlerine devam edecek mi? Yatırımcılar tarafından merak edilen altın fiyatları en merak edilenler arasında yer aldı. İşte, altın ve dolar fiyatları hakkında merak edilen tüm detaylar…
Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda bir anda ralli hareketlerine yukarı yönlü olarak başlayan altın fiyatları gün içerisinde de hız kesmeden devam ediyor. Hafta sonu da dur durak nedir bilmeyen altın fiyatları sürekli kendi rekorlarını kırmaya devam ediyor. 22 Kasım günü altın fiyatları ne kadar, altın yukarı yönlü hareketlerine devam edecek mi? Yatırımcılar tarafından merak edilen altın fiyatları en merak edilenler arasında yer aldı. İşte, altın ve dolar fiyatları hakkında merak edilen tüm detaylar…
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22 Kas 2021 - 13:35 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.