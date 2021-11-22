Altın Fiyatlarında Rekor Üstüne Rekor! 22 Kasım Altın Fiyatlarında Son Durum...

Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda bir anda ralli hareketlerine yukarı yönlü olarak başlayan altın fiyatları gün içerisinde de hız kesmeden devam ediyor. Hafta sonu da dur durak nedir bilmeyen altın fiyatları sürekli kendi rekorlarını kırmaya devam ediyor. 22 Kasım günü altın fiyatları ne kadar, altın yukarı yönlü hareketlerine devam edecek mi? Yatırımcılar tarafından merak edilen altın fiyatları en merak edilenler arasında yer aldı. İşte, altın ve dolar fiyatları hakkında merak edilen tüm detaylar…

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