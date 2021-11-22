Kadir İnanır ve Jülide Kural Evli Mi, Sevgili Mi? Jülide Kural Kimdir, Ne İş Yapıyor?

Geçtiğimiz günlerde Kadir İnanır’ın bir anda sağlık sorunları ile gündemde yer alması en çok araştırılan konulardan bir tanesi haline gelmesini sağladı. Kadir İnanır’ın son sağlık durumu ile ilgili hayat arkadaşı olan Jülide Kural çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklama sırasında; "21 Kasım Pazar günü gerçekleşen başarılı bir operasyonun ardından, rutin kontrollerin yapılabilmesi için yoğun bakım ünitesine alınmıştır.’’ sözlerine yer vermişti. Yedisinden yetmişine kadar herkesin merak ettiği Kadir İnanır sağlık durumu ardından Jülide Kural en merak edilen isimler arasında yer aldı. Peki, Kadir İnanır ile Jülide Kural evli mi, sevgilisi mi? Herkesin merak ettiği Kadir İnanır’ın hayat arkadaşı Jülide Kural kimdir, ne iş yapıyor? İşte, merak edilen tüm detaylar…

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