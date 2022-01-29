Ayta Sözeri Erkek Mi Merak Uyandırdı? İşte Kırmızı Oda Keklik'in Erkek Hali...

Bir süredir Kırmızı Oda isimli dizide canlandırdığı Keklik rolü ile bir hayli beğenilen Ayta Sözeri, şimdilerde dizinin seyircisini kendisi ile ilgili meraklandırmaya başladı. Özellikle cinsiyeti ile Kırmızı Oda izleyicisini meraklandıran Ayta Sözeri’nin cinsiyetine dair detaylar, izleyicisini bir hayli şaşırttı.

Yeteneği ve sesi ile hayranlarını büyüleyen Ayta Sözeri’nin bakın cinsiyeti ne çıktı! Peki, Ayta Sözeri erkek mi, kadın mı? İşte, detaylar…



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