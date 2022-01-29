Ayta Sözeri Erkek Mi Merak Uyandırdı? İşte Kırmızı Oda Keklik'in Erkek Hali...
Bir süredir Kırmızı Oda isimli dizide canlandırdığı Keklik rolü ile bir hayli beğenilen Ayta Sözeri, şimdilerde dizinin seyircisini kendisi ile ilgili meraklandırmaya başladı. Özellikle cinsiyeti ile Kırmızı Oda izleyicisini meraklandıran Ayta Sözeri ile ilgili detaylar haberimizde...
Bir süredir Kırmızı Oda isimli dizide canlandırdığı Keklik rolü ile bir hayli beğenilen Ayta Sözeri, şimdilerde dizinin seyircisini kendisi ile ilgili meraklandırmaya başladı. Özellikle cinsiyeti ile Kırmızı Oda izleyicisini meraklandıran Ayta Sözeri’nin cinsiyetine dair detaylar, izleyicisini bir hayli şaşırttı.
Yeteneği ve sesi ile hayranlarını büyüleyen Ayta Sözeri’nin bakın cinsiyeti ne çıktı! Peki, Ayta Sözeri erkek mi, kadın mı? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
29 Oca 2022 - 01:18 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.