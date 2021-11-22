Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan Müjde! Binlerce TL Maaşla 5 Farklı Kadroda İşçi Alımı Yapılacak! Başvurular Nasıl ve Hangi Şartlarla Olacak İşte, Detaylar...
Türkiye Taşkömürü Kurumu iş başvuruları nasıl, hangi şartlarla olacak? İşte, Türkiye Taşkömürü Kurumu işçi başvuruları hakkında merak edilen bütün detaylar…
Türkiye Taşkömürü Kurumu işçi alımı yapacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından gözler kuruma çevrildi. Daimi işçi vasfında çalıştırılmak üzere eleman alımı yapılacak. Kurumda çalışmak isteyen kişiler ise başvuru şartlarını ve nasıl başvuracaklarını araştırıyorlar. Farklı kadrolarda yapılacak olan işçi alımları için gözler Türkiye Taşkömürü Kurumu’na çevrildi. Peki, Türkiye Taşkömürü Kurumu iş başvuruları nasıl, hangi şartlarla olacak? İşte, Türkiye Taşkömürü Kurumu işçi başvuruları hakkında merak edilen bütün detaylar…
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22 Kas 2021 - 23:27 - Dünya
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.