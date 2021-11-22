Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan Müjde! Binlerce TL Maaşla 5 Farklı Kadroda İşçi Alımı Yapılacak! Başvurular Nasıl ve Hangi Şartlarla Olacak İşte, Detaylar...

Türkiye Taşkömürü Kurumu işçi alımı yapacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından gözler kuruma çevrildi. Daimi işçi vasfında çalıştırılmak üzere eleman alımı yapılacak. Kurumda çalışmak isteyen kişiler ise başvuru şartlarını ve nasıl başvuracaklarını araştırıyorlar. Farklı kadrolarda yapılacak olan işçi alımları için gözler Türkiye Taşkömürü Kurumu’na çevrildi. Peki, Türkiye Taşkömürü Kurumu iş başvuruları nasıl, hangi şartlarla olacak? İşte, Türkiye Taşkömürü Kurumu işçi başvuruları hakkında merak edilen bütün detaylar…

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