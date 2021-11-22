- 22 Kas 2021 - 15:19 G: 22 Kas 2021 - 15:26

Ada Masalı Neden Final Yapıyor? Sevilen Diziden Şoke Eden Karar! Ada Masalı Dizisi Ne Zaman Bitiyor, Neden Final Yapıyor?

Star TV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Ada Masalı, final yapma kararı aldı. Aldığı karar ile sadık seyircisi kitlesini bir hayli şaşırtan Ada Masalı dizisi ile ilgili detaylar haberimizde...

Star TV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Ada Masalı, final yapma kararı aldı. Aldığı karar ile sadık seyircisi kitlesini bir hayli şaşırtan Ada Masalı dizisi, bu kararı neden aldığını da açıkladı. Öte yandan Ada Masalı dizisinin final tarihi de kesinleşti! Peki, Ada Masalı neden final yapıyor? Ada Masalı dizisi ne zaman bitiyor, neden final yapıyor? İşte, detaylar…

 

22 Kas 2021 - 15:19 - Dizi Haberleri

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