Sadakatsiz Dizisinin Derin’inden Bacak Şov! Minicik Elbisesiyle Görenleri Yaktı! “Sizin Hiç Kışınız Yok mu?” Alev Alev Pozlarıyla...
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de Derin karakterine hayat veren başarılı oyuncu Melis Sezen’den bacak şov! Minicik elbisesiyle akılları başlardan aldı, götürdü! Birçok kişi bu kadar açık giyinmesine tepkide bulunarak; “Sizin hiç kışınız yok mu? Hep açık seçiksiniz” yorumlarını yaptılar. Milyonları alev alev yakan başarılı oyuncu Melis Sezen, gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Melis Sezen, Caner Cindoruk, Berkay Ateş ve Cansu Dere gibi isimlerin yer aldığı Sadakatsiz dizisinde Volkan’a sırılsıklam aşık olan Derin karakterine hayat veren Melis Sezen, oyunculuk yeteneklerini konuşturuyor. Her bir hamlesi olay olan Melis Sezen’in sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımlar gündeme bomba gibi düştü. Peki, Melis Sezen nasıl bir paylaşımda bulundu?
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22 Kas 2021 - 15:28 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.