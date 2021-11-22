Hangi Burçlar Soba Gibi Kıpkırmızı Olur? En Sinirli Burçlar Hangileridir?
Her insanın olaylar karşısında verdiği tepki bir olmuyor. Bazı insanlar öfkesini ve sinirini her zaman kontrol altında tutabilirken; bazı insanlar en ufak şeyde bile öfkelenebiliyor. Sizde kızdığınızda
Her insanın olaylar karşısında verdiği tepki bir olmuyor. Bazı insanlar öfkesini ve sinirini her zaman kontrol altında tutabilirken; bazı insanlar en ufak şeyde bile öfkelenebiliyor. Elbette, kişilik özelliklerini etkileyen burçlar, kişilerin sinir düzeyini de etkiliyor. Bazı burcun insanları sinirlenince adeta soba gibi kızarıyor. O burçları görenler ise, gözlerine inanamıyor! Peki, hangi burçlar soba gibi kıpkırmızı olur? En sinirli burçlar hangileridir? İşte, detaylar…
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22 Kas 2021 - 15:49 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.