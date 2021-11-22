Hangi Burçlar Dert Dinlemez? Kimseyi Umursamayan Burçlar Hangileridir?
Herkesin derdini kendine dert etmek istemeyen insanlar, umursamaz yapıları ile herkesi şaşkına çevirmeyi başarıyor. O insanların genellikle aynı üç burçtan çıkması ise, astrolojinin yaptığı çalışmaları destekliyor. Sizde kimseyi umursamayan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Herkesin derdini kendine dert etmek istemeyen insanlar, umursamaz yapıları ile herkesi şaşkına çevirmeyi başarıyor. O insanların genellikle aynı üç burçtan çıkması ise, astrolojinin yaptığı çalışmaları destekliyor. Öte yandan umursamazlıkta master yapmış olan o burçları görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, hangi burçlar dert dinlemez? Kimseyi umursamayan burçlar hangileridir? İşte, detaylar…
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22 Kas 2021 - 16:09 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.