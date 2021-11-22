Herkesin derdini kendine dert etmek istemeyen insanlar, umursamaz yapıları ile herkesi şaşkına çevirmeyi başarıyor. O insanların genellikle aynı üç burçtan çıkması ise, astrolojinin yaptığı çalışmaları destekliyor. Öte yandan umursamazlıkta master yapmış olan o burçları görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, hangi burçlar dert dinlemez? Kimseyi umursamayan burçlar hangileridir? İşte, detaylar…

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