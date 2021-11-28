28 Kas 2021 - 13:49 Güncelleme: 28 Kas 2021 - 13:57
Buse Varol Alişan'ı Çok Ağır Bir Şekilde İfşaladı! Hayranları Şok Geçirdi... Meğer Alişan!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Buse Varol, eşi Alişan’ı öyle bir ifşaladı ki, görenler şoke oldu! 9 şiddetinde depreme neden olan bu paylaşımda Alişan’ı ilk kez öyle görenler ise “Sen neymişsin” yorumlarında bulundu.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında yerini alan Buse Varol, sık sık hem hayatıyla hem de çalışmalarıyla ilgili paylaşımlar yapıyordu. Şimdi gelen paylaşım ise şok etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.