- 28 Kas 2021 - 13:49 G: 28 Kas 2021 - 13:57

Buse Varol Alişan'ı Çok Ağır Bir Şekilde İfşaladı! Hayranları Şok Geçirdi... Meğer Alişan!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Buse Varol, eşi Alişan’ı öyle bir ifşaladı ki, görenler şoke oldu! 9 şiddetinde depreme neden olan bu paylaşımda Alişan’ı ilk kez öyle görenler ise “Sen neymişsin” yorumlarında bulundu.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında yerini alan Buse Varol, sık sık hem hayatıyla hem de çalışmalarıyla ilgili paylaşımlar yapıyordu. Şimdi gelen paylaşım ise şok etti.

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28 Kas 2021 - 13:49 Ankara- Yaşam

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