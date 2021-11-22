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22 Kas 2021 - 16:56

Gülşen Yatakta Bikinisiyle Poz Verdi! “Yapma” Dedikçe Dur Durak Bilmiyor! Hayranları Alev Alev Yanıyor! Sahne Kostümlerinden Sonra…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gülşen, yatakta bikinisiyle şok pozlar verdi! Hayranları “Yapma bu kadar açık giyinme” dedikçe; öyle bir kıyafet giydi ki, görenleri alev alev yandı! Sık sık lüks ve iddialı kıyafetleriyle sahne alan Gülşen şimdide bikinisiyle sahneye çıktı! Sosyal medyada büyük yankı uyandıran başarılı şarkıcı, “Yok artık” dedirtti.