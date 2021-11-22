Konuşma konusunda master yapmış olan insanlar ne yazık ki herkesin çevresinde bulunuyor. Çok konuşmaları ile sosyal ortamlarını bunaltan ve insanları deliye döndürebilen o kişiler, genellikle saçma sapan konuşmaları ile de etrafındaki herkesi çileden çıkarabiliyor. O kişilerin ortak üç burca sahip çıkması ise, herkesi bir hayli şaşırtıyor! Peki, hangi burçlar saçma sapan konuşur? Hangi burçlar mantıklı konuşamaz? İşte, detaylar…



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