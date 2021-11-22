- 22 Kas 2021 - 17:19 G: 22 Kas 2021 - 17:22

Hangi Burçlar Saçma Sapan Konuşur? Hangi Burçlar Mantıklı Konuşamaz?

Konuşma konusunda master yapmış olan insanlar ne yazık ki herkesin çevresinde bulunuyor. Çok konuşmaları ile sosyal ortamlarını bunaltan ve insanları deliye döndürebilen o kişiler, genellikle saçma sapan konuşmaları ile de etrafındaki herkesi çileden çıkarabiliyor. Sizde saçma sapan konuşan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Konuşma konusunda master yapmış olan insanlar ne yazık ki herkesin çevresinde bulunuyor. Çok konuşmaları ile sosyal ortamlarını bunaltan ve insanları deliye döndürebilen o kişiler, genellikle saçma sapan konuşmaları ile de etrafındaki herkesi çileden çıkarabiliyor. O kişilerin ortak üç burca sahip çıkması ise, herkesi bir hayli şaşırtıyor! Peki, hangi burçlar saçma sapan konuşur? Hangi burçlar mantıklı konuşamaz? İşte, detaylar…


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22 Kas 2021 - 17:19 - Burç Haberleri

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