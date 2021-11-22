Hangi Burçlar Yıkılır? “Dikkat! Hayallerim Yıkılabilir” Diyen Burçlar Listesi

Her burcun olaylar karşısında verdiği tepkiler değişiklik gösterebiliyor. Bazı burcun insanları inanılmaz derecede umursamaz olabiliyorken, bazı burcun insanları hemen hemen her şeye alınabiliyor. Dünyanın en yıkık insanları olan o burçları görenler ise, şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, hangi burçlar yıkılır? İşte, “dikkat! hayallerim yıkılabilir” diyen burçlar listesi…



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