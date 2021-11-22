Hangi Burçlar Yıkılır? “Dikkat! Hayallerim Yıkılabilir” Diyen Burçlar Listesi
Her burcun olaylar karşısında verdiği tepkiler değişiklik gösterebiliyor. Bazı burcun insanları inanılmaz derecede umursamaz olabiliyorken, bazı burcun insanları hemen hemen her şeye alınabiliyor. Sizde hemen yıkılan ve hayalleri yok olan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun olaylar karşısında verdiği tepkiler değişiklik gösterebiliyor. Bazı burcun insanları inanılmaz derecede umursamaz olabiliyorken, bazı burcun insanları hemen hemen her şeye alınabiliyor. Dünyanın en yıkık insanları olan o burçları görenler ise, şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, hangi burçlar yıkılır? İşte, “dikkat! hayallerim yıkılabilir” diyen burçlar listesi…
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22 Kas 2021 - 17:27 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.