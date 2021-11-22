SGK’dan Yüz Güldüren Açıklama: Eğer Bu İki Şartı Tamamlarsanız Erken Emekli Olabileceksiniz…
SGK’dan yüz güldüren açıklama nedir? İki şartı tamamladığınız taktirde erken emekli olabileceğiniz biliyor muydunuz? İşte tüm detaylar…
Vatandaş, erken emeklilik fırsatlarını kolluyor! Gencinden yaşlısına kadar iş hayatına atılan yüzlerce insan, emekli olmanın hayalini kurup durur. Nasıl ve ne zaman emekli olabileceğini düşünen bireyler, bu konuda çeşitli araştırmalar yapar durur. Erken emeklilik şartlarına uyduğunuz taktirde, emekliliğin tadını erkenden çıkarabilirsiniz. Emekli olma konusunda yaş ve prim günü en önemli hususlar arasında rol oynar. Peki, SGK’dan yüz güldüren açıklama nedir? İki şartı tamamladığınız taktirde erken emekli olabileceğiniz biliyor muydunuz? İşte tüm detaylar…
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22 Kas 2021 - 23:27 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.