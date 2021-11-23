- 23 Kas 2021 - 08:40 G: 23 Kas 2021 - 08:43

ASKİ Ankara Su Kesintileri: 23 Kasım 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Başkent Ankara'da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yapılmaktadır. Ankara 23 Kasım 2021 su kesinti bölgeleri nerelerdir? Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Ankara 23 Kasım 2021 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Başkent Ankara’nın çeşitli bölgelerinde düzenli olarak gerçekleştirilen su altyapı çalışmaları bugün de devam ediyor. Gerçekleştirilen su altyapı çalışmaları esnasında oraya su kesintileri çıkarıp çıkarmayacağını merak eden başkentliler ise, konuyla ilgili sorularına yanıt arıyor. Peki, ASKİ 23 Kasım Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 23 Kasım Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…


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23 Kas 2021 - 08:40 - Yaşam

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ASKİ Ankara Su Kesintileri: 22 Kasım 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 22 Kasım 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
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