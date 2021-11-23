23 Kasım 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 23 Kasım 2021 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Her hafta başkent Ankara’nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen elektrik altyapı çalışmaları yeni günde de devam ediyor. Gerçekleştirilen elektrik kesintilerinden etkilenip etkilenmeyeceğini merak eden başkentliler ise, konuyla ilgili sorularına yanıt arıyor. Peki, 23 Kasım Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 23 Kasım Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…



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