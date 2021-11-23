- 23 Kas 2021 - 10:54 G: 23 Kas 2021 - 10:58

Emniyet Kemeri Cezası Ne Kadar 2022? Kemer Takmama Cezası Ne Kadar 2022 Oldu?

Yeni yıl öncesi her şey sırayla zamlanırken, sıra vergilere ve cezalara gelmiş bulunuyor. Bunların kapsamına giren trafik cezalarının yeni, yıldaki durumu da yavaş yavaş belli olmaya başlıyor. Sizde hayati önem taşıyan emniyet kemeri takmamanın cezasını merak ediyorsanız işte size detaylar...

Yeni yıl öncesi her şey sırayla zamlanırken, sıra vergilere ve cezalara gelmiş bulunuyor. Bunların kapsamına giren trafik cezalarının yeni, yıldaki durumu da yavaş yavaş belli olmaya başlıyor. Seyir halinde iken sürücülerin en çok yediği cezalardan biri olan emniyet kemeri takmama cezası ise, tüm sürücülerin merakla beklediği bir konu olurken; bu cezanın 2022 yılındaki durumu da netleşmiş bulunuyor. Peki, emniyet kemeri cezası ne kadar 2022? Kemer takmama cezası ne kadar 2022 oldu? İşte, detaylar…


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23 Kas 2021 - 10:54 - Yaşam

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