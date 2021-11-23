Emniyet Kemeri Cezası Ne Kadar 2022? Kemer Takmama Cezası Ne Kadar 2022 Oldu?
Yeni yıl öncesi her şey sırayla zamlanırken, sıra vergilere ve cezalara gelmiş bulunuyor. Bunların kapsamına giren trafik cezalarının yeni, yıldaki durumu da yavaş yavaş belli olmaya başlıyor. Sizde hayati önem taşıyan emniyet kemeri takmamanın cezasını merak ediyorsanız işte size detaylar...
Yeni yıl öncesi her şey sırayla zamlanırken, sıra vergilere ve cezalara gelmiş bulunuyor. Bunların kapsamına giren trafik cezalarının yeni, yıldaki durumu da yavaş yavaş belli olmaya başlıyor. Seyir halinde iken sürücülerin en çok yediği cezalardan biri olan emniyet kemeri takmama cezası ise, tüm sürücülerin merakla beklediği bir konu olurken; bu cezanın 2022 yılındaki durumu da netleşmiş bulunuyor. Peki, emniyet kemeri cezası ne kadar 2022? Kemer takmama cezası ne kadar 2022 oldu? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
23 Kas 2021 - 10:54 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.