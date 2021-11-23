Özel günlerde uygulanan resmi tatil uygulaması 24 Kasım 2021 Öğretmenler Günü öncesi yeniden gündeme geldi. Her yıl dini ve milli bayramların yanı sıra 1 Mayıs İşçi Bayramı gibi özel günlerde de resmi tatilin uygulanması, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde resmi tatil uygulamasının yapılıp yapılmayacağını merak ettirmeye başladı. Milyonlarca öğretmeni ve öğrenciyi yakından ilgilendiren 24 Kasım 2021 tarihindeki Öğretmenler Günü’nde resmi tatil olup olamayacağına dair son karar da belli oldu. Peki, yarın 24 Kasım okullar tatil mi? Çarşamba yarım gün mü, ders var mı? İşte, detaylar…

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