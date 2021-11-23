Yarın 24 Kasım Okullar Tatil Mi? Çarşamba Yarım Gün Mü, Ders Var Mı?
Özel günlerde uygulanan resmi tatil uygulaması 24 Kasım 2021 Öğretmenler Günü öncesi yeniden gündeme geldi. Her yıl dini ve milli bayramların yanı sıra 1 Mayıs İşçi Bayramı gibi özel günlerde de resmi tatilin uygulanması, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde resmi tatil uygulamasının yapılıp yapılmayacağını merak ettirmeye başladı. İşte 24 Kasım ile ilgili son detaylar...
Özel günlerde uygulanan resmi tatil uygulaması 24 Kasım 2021 Öğretmenler Günü öncesi yeniden gündeme geldi. Her yıl dini ve milli bayramların yanı sıra 1 Mayıs İşçi Bayramı gibi özel günlerde de resmi tatilin uygulanması, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde resmi tatil uygulamasının yapılıp yapılmayacağını merak ettirmeye başladı. Milyonlarca öğretmeni ve öğrenciyi yakından ilgilendiren 24 Kasım 2021 tarihindeki Öğretmenler Günü’nde resmi tatil olup olamayacağına dair son karar da belli oldu. Peki, yarın 24 Kasım okullar tatil mi? Çarşamba yarım gün mü, ders var mı? İşte, detaylar…
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23 Kas 2021 - 12:01 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.