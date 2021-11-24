Hangi Burcun Erkeğinden Sevgili Olur? İşte En Erkeksi Davranan O Burç...
Her burcun insanının tavırları birbirinden farklı olarak gelişiyor. Bazı burcun insanları tüm tavırlarında daha dişil hareket edebiliyorken, bazı burcun insanları tüm tavırlarında daha eril bir enerjiyi karşısındaki kişiye yansıtıyor. Sizde erkeksi burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun insanının tavırları birbirinden farklı olarak gelişiyor. Bazı burcun insanları tüm tavırlarında daha dişil hareket edebiliyorken, bazı burcun insanları tüm tavırlarında daha eril bir enerjiyi karşısındaki kişiye yansıtıyor. Eril enerjiye sahip olan o burçlar tüm ilişkilerinde daha erkeksi bir rol üstlenebiliyor. O burçları görenler ise, anlam veremedikleri insanların tavırlarının sebebini hemencecik anlıyor! Peki, hangi burçlar erkeksidir? Hangi burçlar erkeksi davranır? İşte, detaylar…
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24 Kas 2021 - 19:08 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.